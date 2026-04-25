Аэропорт Внуково временно закрыли в целях безопасности

Столичный аэропорт Внуково приостановил работу вечером 25 апреля. Предварительная причина — угроза атаки беспилотников. Сообщение об ограничениях появилось после 22:00. Пассажирам порекомендовали заранее проверять статус своих рейсов на табло или у авиакомпании. Расписание может меняться.

Кроме того, временные ограничения введены в аэропортах Нижнего Новгорода (Чкалов), Череповца и Ярославля (Туношна).

Ранее аналогичные меры ввели аэропорты Тамбова и Калуги. Они также приостановили приём и выпуск самолётов. Сроки возобновления работы зависят от ситуации с безопасностью в регионах. О дальнейших изменениях сообщат дополнительно.