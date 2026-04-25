ВСУ атаковали дронами Севастополь, сбили три БПЛА
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock Gen AI
ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками. Российские силы ПВО и мобильные огневые группы отбивают налёт. Оперативные службы уже сбили три БПЛА. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«По предварительной информации, сбито три воздушных цели в районе Северной стороны, мыса Херсонес и мыса Фиолент», — сообщил он.
Власти просят жителей сохранять спокойствие и находиться в укрытиях. Спасательная служба Севастополя передала — гражданские объекты в городе не пострадали.
Ранее в Белгородской области беспилотник атаковал легковой автомобиль. Пострадал мирный житель. Всего киевский режим нанёс удары по семи муниципалитетам.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.