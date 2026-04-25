Названы три возможных направления запуска дронов по Уралу

Стало известно о трёх возможных сценариях запуска беспилотников, атаковавших уральские регионы. Заслуженный военный лётчик России Владимир Попов предположил в разговоре с аif.ru, откуда могли стартовать эти аппараты.

Одной из основных версий он назвал запуск с территории Казахстана. Эксперт указал на большие степные пространства, где теоретически могли заранее разместить комплектующие, а затем собрать устройства и отправить их к целям. Также он допустил, что точки старта могли находиться внутри российских регионов. Речь идёт о труднодоступных районах, включая степные зоны, где дроны могли двигаться вдоль рельефа, избегая систем ПВО.

«Киев позиционирует, что их дроны могут преодолевать расстояние до 1500 километров. Но, как говорят эксперты, размер этих беспилотников таков, что для преодоления такого расстояния, они должны быть только топливом заправлены и смогут нести минимум взрывчатого вещества. Я бы поставил эту версию на третье место», — заключил он.

Ранее сообщалось, что утренний удар беспилотника по жилому дому в Екатеринбурге привёл к значительным разрушениям. Повреждения получили десятки квартир. В ходе проверки установлено, что ущерб зафиксирован в 44 помещениях.