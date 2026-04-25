При атаке дрона на автомобиль в Грайвороне ранен мирный житель

В Белгородской области в результате удара беспилотника по легковому автомобилю пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Ранен мирный житель, бойцы самообороны доставили пострадавшего в результате атаки дрона на легковой автомобиль в городе Грайвороне в Грайворонскую ЦРБ», — говорится в сообщении главы региона.

По словам главы области, киевский режим нанёс удары по семи муниципалитетам. В городе Грайвороне дрон атаковал легковушку.