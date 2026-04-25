Дроны ВСУ разбросали листовки с мошенническими QR-кодами над Энергодаром

Украинские беспилотники сбросили на Энергодар (город-спутник Запорожской атомной электростанции) агитационные листовки, содержащие мошеннические QR-коды. Об этом РИА «Новости» сообщил глава населённого пункта Максим Пухов.

По словам мэра, дроны разбросали листовки в первом микрорайоне города. Внешне они напоминают обычные рекламные объявления.

«Но при переходе по QR-коду злоумышленники получат доступ ко всем данным телефона: контактам, фото, банковским приложениям и паролям», — предупредил Пухов.

Глава Энергодара призвал жителей не поддаваться на провокации и ни в коем случае не переходить по ссылкам, которые открываются после сканирования кода. Гражданам также рекомендовали не брать листовки руками, так как киевский режим мог обработать их вредными веществами.

Ранее Максим Пухов сообщил, что ВСУ систематически атакуют объекты сотовой инфраструктуры города-спутника Запорожской АЭС. Таким образом киевский режим пытается полностью оставить жителей без устойчивой мобильной связи.