25 апреля, 12:07

Дроны ВСУ разбросали листовки с мошенническими QR-кодами над Энергодаром

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Украинские беспилотники сбросили на Энергодар (город-спутник Запорожской атомной электростанции) агитационные листовки, содержащие мошеннические QR-коды. Об этом РИА «Новости» сообщил глава населённого пункта Максим Пухов.

По словам мэра, дроны разбросали листовки в первом микрорайоне города. Внешне они напоминают обычные рекламные объявления.

«Но при переходе по QR-коду злоумышленники получат доступ ко всем данным телефона: контактам, фото, банковским приложениям и паролям», предупредил Пухов.

Глава Энергодара призвал жителей не поддаваться на провокации и ни в коем случае не переходить по ссылкам, которые открываются после сканирования кода. Гражданам также рекомендовали не брать листовки руками, так как киевский режим мог обработать их вредными веществами.

В Энергодаре устранили аварию на водозаборе после удара ВСУ

Ранее Максим Пухов сообщил, что ВСУ систематически атакуют объекты сотовой инфраструктуры города-спутника Запорожской АЭС. Таким образом киевский режим пытается полностью оставить жителей без устойчивой мобильной связи.

Юрий Лысенко
