В Энергодаре устранили аварию на водозаборе после удара ВСУ

В Энергодаре восстановили электроснабжение водозаборного узла, пострадавшего после удара по энергетической инфраструктуре города. Об этом сообщили в местной администрации.

«В 05:30 утра восстановлена подача электроэнергии на Тепловодоканал. В настоящий момент идёт поэтапный запуск оборудования и заполнение сетей. Выражаем огромную благодарность всем, кто не спал этой ночью: пожарным, энергетикам, специалистам водоканала и аварийным бригадам. Давление в кранах постепенно будет приходить в норму. В течение ближайшего времени вода появится у всех», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Вооружённые силы Украины атаковали энергетическую инфраструктуру Энергодара, что привело к отключению водозабора и остановке водоснабжения. Оценка ущерба осложнялась из-за угрозы дронов. Кроме того, в результате ударов была обесточена южная часть Запорожской области.