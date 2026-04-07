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Опубликовано 7 апреля, 19:03

В Энергодаре сообщили о попытках ВСУ уничтожить сотовую связь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Greg Brave

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Greg Brave

Вооружённые силы Украины регулярно наносят удары по базовым станциям мобильной связи в Энергодаре. Так они пытаются полностью лишить город устойчивой сотовой связи. Об этом сообщил мэр города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов.

«Мы ежедневно фиксируем и попытки, и удары по базовым станциям сотовой связи на территории города», сказал он в Telegram-канале телеканала ЭНТВ.

Мэр добавил, что связисты оперативно восстанавливают работу оборудования после каждой атаки. Однако качество связи в городе всё же ухудшилось. Сейчас специалисты принимают все возможные меры, чтобы стабилизировать сеть и обеспечить жителям устойчивый сигнал.

Отключения электроснабжения затронули 8 округов Запорожской области и три города
Отключения электроснабжения затронули 8 округов Запорожской области и три города

Ранее энергосистема Запорожской области серьёзно пострадала от ударов украинских войск по энергообъектам. Власти предупредили — восстановление потребует много времени и сил. Жителям стоит готовиться к повторным отключениям электричества из-за масштаба разрушений.

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Лия Мурадьян
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