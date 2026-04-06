Энергосистема Запорожской области серьёзно повреждена из-за ударов ВСУ

Энергетическая система Запорожской области серьёзно пострадала из-за ударов украинских войск по энергетическим объектам. Губернатор Евгений Балицкий сообщил в своём Telegram-канале, что эти массированные атаки привели к значительным повреждениям. Он предупредил, что восстановление будет сложным и длительным, и жителям следует ожидать повторных отключений электричества из-за масштаба разрушений.

«Отключения электроэнергии будут повторяться. Причина — в масштабах повреждений. Аварийно-восстановительные бригады сейчас работают одновременно на всех ключевых направлениях, в том числе и в соседних субъектах. Энергосистема едина, и проблемы в одном узле сказываются на всей цепочке», — пояснил Балицкий.

Он добавил, что функционирование всей критически важной инфраструктуры поддерживается. Медицинские учреждения, тепловые пункты, водопроводные сети, объекты телекоммуникаций и социальные объекты переведены на резервные источники питания и оснащены автономными генераторами.

Ранее сообщалось, что без света также остались жители Энергодара. Ситуация с отключением внешних сетей складывается непростая.