5 апреля, 19:14

Энергодар и несколько муниципалитетов Запорожской области остались без света

Без света остались Энергодар и ряд муниципалитетов в российской части Запорожской области. Об этом сообщил мэр города-спутника ЗАЭС Максим Пухов в Telegram-канале.

«На данный момент аварийно обесточен весь город. Кроме того, без электроэнергии находится часть муниципалитетов Запорожской области», — написал он.

Специалисты выясняют причины произошедшего отключения электроэнергии. По словам мэра, ситуация с отключением внешних сетей складывается непростая.

В Краснодарском крае расчёты ПВО пресекли как минимум три волны атак БПЛА ВСУ
Тем временем, в ДНР почти полмиллиона человек остались без света из-за атаки ВСУ. Враг вновь ударил по энергетической инфраструктуре. В результате без света оказались почти 500 тысяч абонентов в разных городах республики. Донецк погрузился во тьму после серии взрывов, которые слышали местные жители.

Алена Пенчугина
