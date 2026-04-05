Энергодар и несколько муниципалитетов Запорожской области остались без света

Без света остались Энергодар и ряд муниципалитетов в российской части Запорожской области. Об этом сообщил мэр города-спутника ЗАЭС Максим Пухов в Telegram-канале.

«На данный момент аварийно обесточен весь город. Кроме того, без электроэнергии находится часть муниципалитетов Запорожской области», — написал он.

Специалисты выясняют причины произошедшего отключения электроэнергии. По словам мэра, ситуация с отключением внешних сетей складывается непростая.