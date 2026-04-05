Отключения электроснабжения затронули 8 округов Запорожской области и три города
Из-за аварийных отключений без света остались 8 муниципальных округов (Каменско-Днепровский, Акимовский, Приазовский, Мелитопольский, Токмакский, Пологовский, Васильевский, Черниговский), а также города Мелитополь и Бердянск. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своём телеграм-канале.
По словам губернатора, энергетическими службами ведётся работа по оперативному восстановлению электроснабжения.
Без света также остались жители Энергодара. Специалисты выясняют причины произошедшего отключения электроэнергии. Ситуация с отключением внешних сетей складывается непростая.
Тем временем, в ДНР почти полмиллиона человек остались без света из-за атаки ВСУ. Враг вновь ударил по энергетической инфраструктуре. В результате без света оказались почти 500 тысяч абонентов в разных городах республики. Донецк погрузился во тьму после серии взрывов, которые слышали местные жители.
