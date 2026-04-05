Отключения электроснабжения затронули 8 округов Запорожской области и три города

Из-за аварийных отключений без света остались 8 муниципальных округов (Каменско-Днепровский, Акимовский, Приазовский, Мелитопольский, Токмакский, Пологовский, Васильевский, Черниговский), а также города Мелитополь и Бердянск. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своём телеграм-канале.

По словам губернатора, энергетическими службами ведётся работа по оперативному восстановлению электроснабжения.

Без света также остались жители Энергодара. Специалисты выясняют причины произошедшего отключения электроэнергии. Ситуация с отключением внешних сетей складывается непростая.