Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены

На территории всех округов Херсонской области зафиксировано полное или частичное отключение электроэнергии. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо

«Специалисты «Россетей» ведут аварийно‑восстановительные работы в Херсонской и Запорожской областях и делают всё возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома», — написал он в своём телеграм-канале.

Напомним, без света остались Энергодар и ряд муниципалитетов в российской части Запорожской области. Специалисты выясняют причины произошедшего отключения электроэнергии. По словам мэра, ситуация с отключением внешних сетей складывается непростая.