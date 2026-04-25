Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 апреля, 06:57

Пробный удар? Названы место запуска и тип дрона для атаки по высотке в Екатеринбурге

Военный эксперт Потапов: Дрон FP-1 мог атаковать Екатеринбург из-под Харькова

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Для атаки на Екатеринбург, возможно, был использован беспилотник FP-1, который был запущен с территории Харьковской области. Эксперт в области беспилотных систем Игорь Потапов отметил, что данный дрон способен пройти расстояние до 1 800 км и обычно используется для атак такого рода.

«Этот дрон стоит около $50 тыс., и его использование для таких атак является довольно бюджетным вариантом», — сказал ТАСС Потапов.

Эксперт также предположил, что атака могла быть пробной для тестирования новых двигателей или конструкций, чтобы увеличить дальность полёта. В завершение он подчеркнул необходимость создания единого диспетчерского центра воздушной угрозы для более эффективного предотвращения таких инцидентов.

Урал оказался в зоне досягаемости украинских БПЛА

Ранее дрон ВСУ врезался в высотку в центральной части Екатеринбурга, выбив стёкла на верхних этажах. Шесть человек обратились за медицинской помощью, у них диагностировали лёгкое отравление продуктами горения. Одну пострадавшую госпитализировали. Ранее сообщалось, что город мог атаковать БПЛА типа «Лютый».

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • ВСУ
  • ЧП
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar