Урал оказался в зоне досягаемости украинских БПЛА
Артём Жога, полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе, сообщил в своём канале в мессенджере «Макс», что украинские беспилотники теперь могут наносить удары по регионам Урала.
«Враг неспособен достичь успеха на поле боя, поэтому может только подло наносить удары по гражданским объектам. Урал теперь в зоне досягаемости, будьте бдительны», — написал он.
Ранее беспилотник ВСУ врезался в высотку в центральной части Екатеринбурга, выбив стёкла на верхних этажах. Шесть человек обратились за медицинской помощью. У большинства пострадавших диагностировали лёгкое отравление продуктами горения. Одну женщину госпитализировали. На месте происшествия работают экстренные службы. Согласно неподтверждённым данным, город атаковал БПЛА типа «Лютый».
