Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 апреля, 04:51

Урал оказался в зоне досягаемости украинских БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel Chagochkin

Артём Жога, полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе, сообщил в своём канале в мессенджере «Макс», что украинские беспилотники теперь могут наносить удары по регионам Урала.

«Враг неспособен достичь успеха на поле боя, поэтому может только подло наносить удары по гражданским объектам. Урал теперь в зоне досягаемости, будьте бдительны», — написал он.

За ночь расчёты ПВО сбили 127 украинских дронов над регионами России

Ранее беспилотник ВСУ врезался в высотку в центральной части Екатеринбурга, выбив стёкла на верхних этажах. Шесть человек обратились за медицинской помощью. У большинства пострадавших диагностировали лёгкое отравление продуктами горения. Одну женщину госпитализировали. На месте происшествия работают экстренные службы. Согласно неподтверждённым данным, город атаковал БПЛА типа «Лютый».

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar