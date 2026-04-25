Урал оказался в зоне досягаемости украинских БПЛА

Артём Жога, полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе, сообщил в своём канале в мессенджере «Макс», что украинские беспилотники теперь могут наносить удары по регионам Урала.

«Враг неспособен достичь успеха на поле боя, поэтому может только подло наносить удары по гражданским объектам. Урал теперь в зоне досягаемости, будьте бдительны», — написал он.