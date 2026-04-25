Аэропорты Тамбова и Калуги временно остановили работу

Росавиация ввела новые ограничения на полёты в двух регионах. Вечером 25 апреля аэропорты Тамбова и Калуги приостановили приём и выпуск самолётов. Ограничения начали действовать после 21:00. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале. Пассажирам стоит заранее проверять статус рейсов.

В Росавиации пояснили, что аэропорты Калуга (Грабцево) и Тамбов (Донское) ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов из соображений безопасности.

О дальнейшей работе аэропортов сообщат дополнительно. Пассажирам рекомендуют следить за информацией на электронных табло. Сроки ограничений зависят от ситуации с безопасностью в регионах. Расписание рейсов может измениться.

Ранее в Белгородской области беспилотник атаковал легковой автомобиль. Пострадал мирный житель. Киевский режим нанёс удары по семи муниципалитетам. В городе Грайвороне дрон попал в легковушку.