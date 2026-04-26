25 апреля, 21:15

Гладков: БПЛА атаковал многоквартирный дом в Алексеевке Белгородской области

Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Вечером 25 апреля украинский беспилотник самолётного типа атаковал многоквартирный дом в городе Алексеевка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате удара загорелся балкон в одной из квартир. Пожарные расчёты оперативно приступили к ликвидации очага возгорания.

В результате атаки повреждены фасад и остекление квартир на нескольких этажах. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Все оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется.

Гладков: ВСУ атаковали Шебекино дронами, ранена женщина

Ранее Life.ru писал, что в тот же день под удар попали и другие населённые пункты Белгородчины. В селе Ржевка Шебекинского округа вражеский дрон атаковал легковой автомобиль. Ранены четверо мирных жителей, в том числе двое детей. У 13-летнего мальчика – рваная рана ноги, у 12-летнего – осколочные ранения плеча и спины. Взрослые получили осколочные ранения спины, ног и грудной клетки. Бойцы самообороны доставили пострадавших в Шебекинскую центральную районную больницу.

Юния Ларсон
