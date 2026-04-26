Губернатор Евраев сообщил об атаке БПЛА и работе ПВО над Ярославлем
Обложка © Минобороны России
В Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Об этом ночью 26 апреля сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
«В Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Соблюдайте спокойствие», – написал Евраев.
Губернатор отметил, что подразделения министерства обороны РФ и силовые ведомства ведут работу по отражению атаки. Информация о возможных разрушениях и пострадавших пока не поступала.
Ранее Life.ru писал, что этой же ночью при атаке украинских БПЛА на Севастополь погиб один человек и трое получили ранения. Силы ПВО и мобильные группы Черноморского флота сбили над городом 43 дрона. Повреждены жилые дома, линии электропередачи и социальные объекты.
