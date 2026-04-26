26 апреля, 04:42

Силы ПВО за ночь сбили 203 украинских беспилотника над регионами РФ

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 203 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ утром 26 апреля.

Дроны самолётного типа сбивали в период с 20:00 25 апреля до 07:00 26 апреля. Беспилотники были уничтожены над 16 регионами, включая Белгородскую, Брянскую, Вологодскую, Владимирскую, Воронежскую, Калужскую, Липецкую, Новгородскую, Ростовскую, Рязанскую, Смоленскую, Тамбовскую, Тверскую, Ярославскую области, Московский регион, Республику Крым, а также над акваторией Чёрного моря.

Дрон повредил трубопровод с серной кислотой в Вологодской области
Дрон повредил трубопровод с серной кислотой в Вологодской области

Ранее Life.ru писал, что Севастополь пережил одну из самых тяжёлых ночей. Над городом сбили 71 беспилотник. Погиб один человек, четверо ранены. Повреждены 34 многоквартирных дома, 17 частных домов и пять автомобилей. В двух магазинах выбиты стёкла. Есть повреждения на станции техобслуживания. Зафиксированы два природных пожара.

Юния Ларсон
