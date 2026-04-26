Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

26 апреля, 02:59

Дрон повредил трубопровод с серной кислотой в Вологодской области

В Вологодской области беспилотник атаковал территорию азотного комплекса «Аммиак-3», входящего в структуру АО «Апатит». В результате удара пострадал трубопровод высокого давления, по которому транспортировали серную кислоту, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

Возгорания после инцидента не последовало. Специалисты оперативно провели замеры воздуха — превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано.

Предварительно известно о пяти пострадавших. У всех диагностированы ожоги, полученные от серной кислоты. Раненые госпитализированы в Вологодскую областную больницу № 3. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

Никита Никонов
