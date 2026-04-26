«Мощнейший налёт»: Около сотни дронов ВСУ атаковали Севастополь

Минувшей ночью украинские войска предприняли одну из самых массированных атак на Севастополь. По данным губернатора Михаила Развожаева, противник направил на город-герой почти сотню беспилотных летательных аппаратов.

«Это действительно был мощнейший налёт со стороны врага на Севастополь. Всего около сотни беспилотников пытались атаковать город», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Силы противовоздушной обороны отработали чётко. Большую часть дронов сбили прямо над акваторией Чёрного моря и территорией города. Остатки роя уничтожены над Республикой Крым.

Развожаев уточнил, что ранее он сообщал об уничтожении 71 БПЛА. Итоговое количество сбитых аппаратов может вырасти после подсчёта обломков. По предварительной информации, жертв и разрушений среди гражданской инфраструктуры нет. Экстренные службы продолжают мониторить обстановку.