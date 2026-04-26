Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 апреля, 12:40

«Мощнейший налёт»: Около сотни дронов ВСУ атаковали Севастополь

Развожаев: Около сотни дронов ВСУ атаковали Севастополь, это был мощнейший налёт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Минувшей ночью украинские войска предприняли одну из самых массированных атак на Севастополь. По данным губернатора Михаила Развожаева, противник направил на город-герой почти сотню беспилотных летательных аппаратов.

«Это действительно был мощнейший налёт со стороны врага на Севастополь. Всего около сотни беспилотников пытались атаковать город», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Силы противовоздушной обороны отработали чётко. Большую часть дронов сбили прямо над акваторией Чёрного моря и территорией города. Остатки роя уничтожены над Республикой Крым.

Ещё 16 дронов сбили над Севастополем, один человек ранен

Развожаев уточнил, что ранее он сообщал об уничтожении 71 БПЛА. Итоговое количество сбитых аппаратов может вырасти после подсчёта обломков. По предварительной информации, жертв и разрушений среди гражданской инфраструктуры нет. Экстренные службы продолжают мониторить обстановку.

Дарья Денисова
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ЧП
  • Происшествия
  • Севастополь
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar