Ещё 16 дронов сбили над Севастополем, один человек ранен

Над Севастополем продолжают отражать атаку беспилотников. Силы ПВО и мобильные огневые группы работают по целям. За последние часы системы обороны сбили ещё 16 воздушных целей над разными районами города. Один человек получил ранения. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Спасательная служба Севастополя передала данные о повреждениях. В первой городской больнице обломки дрона попали в отделение кардиологии. Один пациент получил осколочные ранения. Медики оказали ему необходимую помощь.

Ранее сообщалось о погибшем при атаке украинских БПЛА на Севастополь. Мужчина 1983 года рождения находился в автомобиле в районе проспекта Генерала Острякова. Всего системы ПВО уничтожили 43 беспилотника в небе над городом за первую волну атаки.