28 апреля, 08:48

В Севастополе ПВО сбила два беспилотника ВСУ, никто не пострадал

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

В Севастополе силы ПВО отразили атаку беспилотников, сбив два дрона ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он уточнил, что в отражении атаки участвовали военные, расчёты ПВО и мобильные огневые группы.

По его словам, беспилотники были уничтожены в районе Балаклавского муниципального округа и Северной стороны. В результате инцидента никто из жителей не пострадал. Также, по предварительным данным, повреждений инфраструктуры зафиксировано не было. Ситуация в городе находится под контролем оперативных служб.

Посол Мирошник: Севастополь подвергся одной из самых масштабных в РФ атак БПЛА

Ранее сообщалось, что в Севастополе за вечер и ночь силы ПВО отразили сразу несколько попыток воздушных атак. Всего было зафиксировано три атаки со стороны ВСУ. Все они были отражены силами противовоздушной обороны и мобильных огневых групп, действовавших в разных районах города и его окрестностей.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
