Один человек погиб, четверо ранены при атаке дронов ВСУ на Белгородчину

Украинские атаки унесли жизнь одного человека, ещё четверо пострадали. В селе Борисовка Волоконовского округа Белгородской области от взрыва дрона погиб мужчина, эту информацию подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«От полученных тяжёлых ранений он скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи… Выражаю искренние соболезнования его семье, родным и близким… Скорбим вместе с вами», — написал Гладков в Telegram-канале.

Вблизи населённого пункта Красная Яруга FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. В результате инцидента пострадали отец и его сын. 18-летний молодой человек получил травмы, в частности, ранение ноги. У его отца, согласно предварительным данным, диагностирована баротравма (повреждение от перепада давления). Оба пострадавших получили медицинскую помощь в Краснояружской центральной районной больнице, а затем были переведены для дальнейшего лечения в городскую больницу №2 Белгорода.

Жительница посёлка Октябрьский Белгородского округа самостоятельно обратилась в Октябрьскую районную больницу после того, как ее участок подвергся атаке беспилотника. Медицинские работники выявили у нее осколочное ранение спины и предоставили всю необходимую помощь. Затем бригада скорой помощи доставила пострадавшую в городскую больницу №2 Белгорода для проведения дальнейшего обследования.

А на участке трассы, соединяющей Бобрава и Ракитное, беспилотник взорвался при столкновении с дорожным покрытием. Водитель проезжавшей мимо машины марки ГАЗель получил баротравму. Он самостоятельно обратился за медицинской помощью в областную клиническую больницу, где ему оказали необходимое лечение. После оказания помощи пострадавший был выписан на амбулаторное лечение. В результате происшествия у автомобиля повреждён кузов.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по селу Доброе Белгородской области с помощью двух управляемых авиационных бомб. В результате пострадали два человека.