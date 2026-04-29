В Севастополе расчёты ПВО сбили два дрона ВСУ, работает ПВО

В Севастополе расчёты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отражают атаку украинских беспилотников. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, два дрона уже ликвидированы.

«По предварительной информации, сбито 2 воздушных цели в районе Качи и Балаклавском районе. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали», — говорится в заявлении.

Ранее Life.ru писал, что в ходе атак Вооружённых сил Украины на Белгородскую область пострадали три человека в селе Новая Таволжанка. У девушки диагностировали баротравму. У одного мужчины — минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение шеи и касательные раны головы. У второго мужчины — минно-взрывная травма, баротравма, ушибы грудной клетки и ноги. Также дроны нанесли удары по социальным объектам, частным домам и предприятиям.