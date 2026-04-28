Здание территориальной избирательной комиссии в ЛНР разрушено ударом дрона

Помещение территориальной избирательной комиссии (ТИК) Марковского района в ЛНР было разрушено ударом беспилотника ВСУ. Один человек получил лёгкие ранения — это системный администратор ТИК.

«Системный администратор территориальной комиссии в больнице с легким ранением», — сообщили в канале ЦИК России на платформе «Макс».

Напомним, сегодня в Марковском муниципальном округе ЛНР беспилотник атаковал здание местной администрации, в результате чего пострадали 18 человек. Глава региона Леонид Пасечник сообщил, что здание получило серьёзные разрушения и загорелось. Также известно об ударе по сельсовету в Меловатке.