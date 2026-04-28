В ЛНР санавиация эвакуировала троих пострадавших при атаке на Марковку

Трёх тяжелораненых жителей Марковки, пострадавших при атаке ВСУ на здание местной администрации, доставляют в республиканскую больницу. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, чьи слова процитировали в официальном телеграм-канале правительства республики.

Как рассказала глава минздрава, у 43-летнего мужчины осколки раздробили правую малоберцовую кость — перелом открытый, плюс множество ран на теле и конечностях. Второго раненого, 1959 года рождения, осколки поранили иначе: у него открытый перелом левого плеча и предплечья. А женщина, по словам Пащенко, получила тяжёлую осколочную травму глаза — повреждено само глазное яблоко.

Как пояснила глава минздрава, все остальные раненые оцениваются врачами как пациенты со средней степенью тяжести. Их здоровью сейчас ничего серьёзно не угрожает. Этим пострадавшим, уточнила Пащенко, медицинскую помощь оказывают прямо на месте — в районной больнице Марковки. Никуда их вертолётами эвакуировать не стали, так как состояние позволяет справляться силами местных медиков.

Напомним, в Марковском муниципальном округе ЛНР беспилотник атаковал здание местной администрации, в результате чего пострадали 18 человек. Глава региона Леонид Пасечник сообщил, что здание получило серьёзные разрушения и загорелось. Спасатели оперативно потушили пожар, несмотря на угрозу повторных ударов, и начали разбирать завалы. Рядом расположены школа и другие учреждения, где выбило стёкла, поэтому детей и сотрудников эвакуировали в безопасное место. Также известно об ударе по сельсовету в Меловатке, где, по предварительным данным, никто не погиб и не пострадал. Следственные органы фиксируют последствия обеих атак и выясняют все обстоятельства произошедшего.