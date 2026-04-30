В Перми вновь звучит воздушная тревога: над городом заметили дым

В Перми звучат сигналы воздушной тревоги, местные жители сообщили SHOT о серии громких хлопков. По словам очевидцев, около двух часов назад на юге города прогремело не менее двух-трех взрывов. В одном из районов населённого пункта заметен дым.

Сирены в городе за последние часы включались уже трижды. На текущий момент официальных сведений о разрушениях на земле или пострадавших среди гражданского населения не поступало.