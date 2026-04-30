В Перми вновь звучит воздушная тревога: над городом заметили дым
Несколько взрывов прозвучали над Пермью, ПВО отражает воздушную атаку
В Перми звучат сигналы воздушной тревоги, местные жители сообщили SHOT о серии громких хлопков. По словам очевидцев, около двух часов назад на юге города прогремело не менее двух-трех взрывов. В одном из районов населённого пункта заметен дым.
Сирены в городе за последние часы включались уже трижды. На текущий момент официальных сведений о разрушениях на земле или пострадавших среди гражданского населения не поступало.
Ранее Life.ru показывал, как небо над Пермью заволокло чёрным дымом после атаки дрона. Напомним, в Пермском округе на промобъекте произошло ЧП. После атаки дрона там начался пожар. Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что рабочих оперативно эвакуировали
