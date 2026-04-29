Превышения вредных примесей в воздухе после пожара под Пермью не выявлено

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил в своём Telegram-канале, что Роспотребнадзор не зафиксировал превышения нормы предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ после пожара на промплощадке, вызванного атакой беспилотника. По его словам, проведённый мониторинг качества воздуха не выявил опасных концентраций.