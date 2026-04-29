Превышения вредных примесей в воздухе после пожара под Пермью не выявлено
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил в своём Telegram-канале, что Роспотребнадзор не зафиксировал превышения нормы предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ после пожара на промплощадке, вызванного атакой беспилотника. По его словам, проведённый мониторинг качества воздуха не выявил опасных концентраций.
«Специалисты Роспотребнадзора провели мониторинг качества атмосферного воздуха. Превышения загрязняющих веществ не зафиксировано», — написал губернатор.
Ранее Life.ru показывал, как небо над Пермью заволокло чёрным дымом после атаки дрона. Напомним, в Пермском округе на промобъекте произошло ЧП. После атаки дрона там начался пожар. Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что рабочих оперативно эвакуировали
