В Перми сообщили о «чёрном дожде» после пожара из-за атаки БПЛА
Обложка © Telegram/ Новости Перми и Края
Жители Перми сообщили о необычных осадках после пожара на промышленной площадке. По их словам, после дождя на одежде, коже и автомобилях остаются тёмные следы. Об этом пишут местные телеграм-каналы.
Предполагается, что речь может идти о частицах пепла, поднятых в воздух в результате возгорания. Официального подтверждения состава осадков на данный момент нет. Другие детали уточняются, информация о характере последствий и источнике загрязнения проверяется.
Ранее Life.ru показывал, как небо над Пермью заволокло чёрным дымом после атаки дрона. Напомним, в Пермском округе на промобъекте произошло ЧП. После атаки дрона там начался пожар. Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что рабочих оперативно эвакуировали
