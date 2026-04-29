Небо заволокло чёрным дымом в Перми после атаки дрона
Обложка © Telegram / Новости Перми и Края
Жители Перми сообщили о появлении чёрного дыма в небе после атаки беспилотников. Об этом пишут местные паблики и телеграм-каналы.
По словам очевидцев, осадки оставляют тёмные следы на подоконниках и одежде.Также сообщается о трансляции сигнала отбоя воздушной тревоги по телевидению.
Напомним, в Пермском округе на промобъекте произошло ЧП. После атаки дрона там начался пожар. Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что рабочих оперативно эвакуировали.
