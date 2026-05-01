В Туапсе после атаки БПЛА возник пожар на территории морского терминала

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территории морского терминала в городе Туапсе зафиксировано возгорание. Об этом сообщил региональный оперштаб.

К ликвидации возгорания привлечены 128 человек и 41 единица техники, включая силы МЧС России. Пострадавших нет, на месте продолжают работу экстренные службы.

Ранее взрывы вновь гремели над Туапсе. По предварительным данным, количество сбитых БПЛА составляет не менее десяти. Очевидцы говорят, что дроны Вооружённых сил Украины с характерным звуком летели с моря. Угроза атаки БПЛА в Туапсинском округе была объяалена ещë вечером, позже ограничения на приëм и выпуск самолётов были введены в аэропортах Краснодара Геленджика и Сочи.