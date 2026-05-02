Собянин: Силы ПВО сбили летевший к Москве беспилотник
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник, летевший на Москву. Об этом в ночь на 2 мая сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении градоначальника.
Публикация появилась в канале Собянина в мессенджере «Макс» в 02:06 мск. Мэр добавил, что на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.
Ранее в ДНР пять человек пострадали при атаке БПЛА ВСУ. Четверо мужчин были ранены на трассе Селидово и Горняком.
