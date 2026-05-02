ПВО сбила украинских дрона в Ленинградской области
ВСУ атаковали беспилотниками Ленинградскую область. Налёт начался около 6 утра 2 мая. К этом часу над регионом сбили два дрона, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«Силами ПВО уничтожено два БПЛА в Ленинградской области», — написал глава региона в Telegram.
Боевая работа систем противовоздушной обороны продолжается. В Ленобласти действует беспилотная опасность. Людей предупредили о возможном понижении скорости мобильного интернета в рамках мер, принимаемых для обеспечения безопасности.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили пятый дрон, который направлялся к Москве. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
