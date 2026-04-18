Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 апреля, 15:46

Военный эксперт объяснил, почему Ленобласть стала прифронтовой зоной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / cliplab

Ленинградская область превратилась в прифронтовую зону из-за угрозы атак со стороны стран НАТО. Ресурсов для прикрытия важных объектов от дронов недостаточно, поэтому принято решение о привлечении резервистов. Об этом заявил в интервью NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

Специалист напомнил, что регион граничит с Финляндией, Латвией и Эстонией. Эти государства, по его словам, предоставляют Украине плацдарм для ударов беспилотниками по энергетической инфраструктуре, объектам ТЭК, нефтепереработке, портам и судам.

Кнутов выразил мнение, что страны альянса готовятся к военному столкновению с Россией — об этом свидетельствует укрепление границ и наращивание численности войск. Он привёл цитату: «Сейчас тех ресурсов, которые есть, недостаточно для того, чтобы прикрыть ряд наиболее важных объектов от ударов беспилотной авиации противника, поэтому принято решение о привлечении резервистов».

В Брянской области дрон ВСУ врезался в пассажирский автобус, погибла женщина
В Брянской области дрон ВСУ врезался в пассажирский автобус, погибла женщина

Ранее Life.ru рассказывал, что в Ленинградской области за ночь было сбито 27 украинских беспилотников. Кроме того, в районе порта было зафиксировано возгорание в ходе отражения атаки. При этом вчера Украина тоже атаковала регион своими дронами.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Владимир Озеров
  • Новости
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar