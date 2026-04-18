Военный эксперт объяснил, почему Ленобласть стала прифронтовой зоной

Ленинградская область превратилась в прифронтовую зону из-за угрозы атак со стороны стран НАТО. Ресурсов для прикрытия важных объектов от дронов недостаточно, поэтому принято решение о привлечении резервистов. Об этом заявил в интервью NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

Специалист напомнил, что регион граничит с Финляндией, Латвией и Эстонией. Эти государства, по его словам, предоставляют Украине плацдарм для ударов беспилотниками по энергетической инфраструктуре, объектам ТЭК, нефтепереработке, портам и судам.

Кнутов выразил мнение, что страны альянса готовятся к военному столкновению с Россией — об этом свидетельствует укрепление границ и наращивание численности войск. Он привёл цитату: «Сейчас тех ресурсов, которые есть, недостаточно для того, чтобы прикрыть ряд наиболее важных объектов от ударов беспилотной авиации противника, поэтому принято решение о привлечении резервистов».