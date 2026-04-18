В Брянской области дрон ВСУ врезался в пассажирский автобус, погибла женщина

В Брянской области в результате атаки ВСУ с помощью FPV-дрона на пассажирский автобус погибла женщина, ещё одна получила ранения. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

«ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона село Чернооково Климовского района», — указал глава региона.

Из-за жестокой и прицельной атаки на пассажирский автобус, в котором находились мирные люди, одна женщина погибла. Ещё одна пассажирка получения ранения.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках со стороны ВСУ на шесть муниципалитетов региона. В ходе обстрелов минно-взрывные травмы и баротравмы получили четыре человека.