В брянских Курковичах при детонации взрывного устройства ранен мужчина

В селе Курковичи Стародубского муниципального округа местный житель попытался поднять взрывное устройство и угодил после этого в больницу. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём телеграм-канале.

В результате детонации человек получил минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Пострадавший госпитализирован, ему оказывается вся необходимая помощь.

«Не приближайтесь к опасным и незнакомым предметам», — напомнил губернатор.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках Вооружённых сил Украины на шесть муниципальных образований региона. В результате обстрелов пострадали четыре человека.