17 дронов ВСУ сбили над Белгородской, Брянской и Курской областями

В течение пяти часов, с 15:00 до 20:00 по московскому времени, российские системы ПВО перехватили и уничтожили 17 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, запущенных с украинской стороны. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Инциденты произошли над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей, согласно информации военного ведомства.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках со стороны ВСУ на шесть муниципалитетов региона. В результате ударов пострадали четыре человека.