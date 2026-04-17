17 дронов ВСУ сбили над Белгородской, Брянской и Курской областями
В течение пяти часов, с 15:00 до 20:00 по московскому времени, российские системы ПВО перехватили и уничтожили 17 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, запущенных с украинской стороны. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Инциденты произошли над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей, согласно информации военного ведомства.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках со стороны ВСУ на шесть муниципалитетов региона. В результате ударов пострадали четыре человека.
