Ещё один масштабный удар отражён: Ночью над территорией РФ было сбито более 140 беспилотников
Обложка © Telegram / Минобороны России
141 украинский дрон был перехвачен и уничтожен российскими средствами ПВО над регионами РФ за прошедшую ночь. Об этом проинформировали в Минобороны России.
Беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ) сбили над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Калужской и Смоленской областями. БПЛА также ликвидировали над территориями Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым. Кроме того, аппараты уничтожили над акваториями Чёрного и Азовского морей.
Напомним, в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на территории морского терминала в городе Туапсе зафиксировано возгорание. К ликвидации возгорания привлечены 128 человек и 41 единица техники, включая силы МЧС России. Пострадавших нет, на месте продолжают работу экстренные службы.
