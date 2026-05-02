Мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ на посёлок Белая Берёзка под Брянском

Вооружённые силы Украины нанесли удар дроном-камикадзе по посёлку Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области. В результате атаки погиб мирный житель, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Выражаю глубокие соболезнования семье погибшего. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», — написал глава региона в своём телеграм-канале.

Ранее в Хомутовском районе Курской области беспилотник атаковал автомобиль с семьёй из Белгородской области. Пострадавшим оказали первую помощь. Глава региона сообщил, что, как только позволит обстановка, их перевезут в Курскую областную больницу. Автомобиль, попавший под удар, уничтожен полностью.