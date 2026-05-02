Седьмой дрон попытался атаковать Москву и был сбит на подлёте

Силы противовоздушной обороны уничтожили ещё один, седьмой с ночи беспилотник в Московском регионе. Оперативные службы продолжают работу на месте, информация о последствиях уточняется, пишет мэр Москвы Сергей Собянин.

«Уничтожен ещё один беспилотник. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — уточнил мэр в «Максе».