Дрон ВСУ взорвал под Курском авто с семьёй из Белгородской области, трое ранены
В Хомутовском районе Курской области беспилотник атаковал автомобиль с семьёй из Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«Вражеский дрон атаковал автомобиль… У мужчины и женщины акубаротравмы, ещё один мужчина получил осколочное ранение левой ноги», — написал глава Курской области.
Пострадавшим оказали первую помощь. По словам главы региона, их планируют доставить в Курскую областную больницу, как только позволит обстановка. Автомобиль в результате атаки полностью уничтожен.
Ранее Life.ru, писал, что пять мирных жителей получили ранения в результате атаки украинских беспилотников в ДНР. А в Белгородской области подросток и юноша погибли при ударе беспилотника ВСУ по мотоциклу.
