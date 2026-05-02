Дрон ВСУ взорвал под Курском авто с семьёй из Белгородской области, трое ранены

В Хомутовском районе Курской области беспилотник атаковал автомобиль с семьёй из Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«Вражеский дрон атаковал автомобиль… У мужчины и женщины акубаротравмы, ещё один мужчина получил осколочное ранение левой ноги», — написал глава Курской области.

Пострадавшим оказали первую помощь. По словам главы региона, их планируют доставить в Курскую областную больницу, как только позволит обстановка. Автомобиль в результате атаки полностью уничтожен.