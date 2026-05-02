Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 мая, 08:18

Дрон ВСУ взорвал под Курском авто с семьёй из Белгородской области, трое ранены

Обложка © ChatGPT / Life.ru

В Хомутовском районе Курской области беспилотник атаковал автомобиль с семьёй из Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«Вражеский дрон атаковал автомобиль… У мужчины и женщины акубаротравмы, ещё один мужчина получил осколочное ранение левой ноги», — написал глава Курской области.

Пострадавшим оказали первую помощь. По словам главы региона, их планируют доставить в Курскую областную больницу, как только позволит обстановка. Автомобиль в результате атаки полностью уничтожен.

Россия ночью подверглась массированной воздушной атаке – сбито 215 дронов ВСУ

Ранее Life.ru, писал, что пять мирных жителей получили ранения в результате атаки украинских беспилотников в ДНР. А в Белгородской области подросток и юноша погибли при ударе беспилотника ВСУ по мотоциклу.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • ВСУ
  • Александр Хинштейн
  • ЧП
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar