2 мая, 20:34

ПВО отразила налёт десяти украинских дронов на Смоленскую область

В Смоленской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку десяти украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин.

«Силами ВКС России над территорией региона сбиты десять украинских беспилотников», — говорится в сообщении.

Глава региона добавил, что в результате атаки никто не пострадал, повреждений объектов инфраструктуры не выявлено.

Ранее Life.ru сообщал, что за шесть часов над Россией сбили 146 украинских дронов. Дроны уничтожили в небе над Курской, Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской, Орловской областей, Вологодской, Липецкой, Новгородской, Смоленской, Челябинской областями, а также над Московским регионом.

Никита Никонов
