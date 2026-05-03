За минувшие сутки системы ПВО уничтожили ракету HIMARS и 740 беспилотников ВСУ

Российские средства ПВО за сутки сбили 4 управляемые авиабомбы, один реактивный снаряд HIMARS (американская система залпового огня) и 740 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего с начала спецоперации уничтожены: 671 самолёт, 284 вертолёта, 141 139 беспилотников, 658 зенитных ракетных комплексов, 29 146 танков и другой бронированной техники, 1 712 реактивных систем залпового огня, 34 729 орудий и миномётов, 60 680 единиц специальной военной автомобильной техники.

Напомним, за ночь силы ПВО сбили 334 украинских беспилотника над 16 регионами России. Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили все дроны — они были самолётного типа. Атаки зафиксировали в 16 субъектах.