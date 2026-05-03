3 мая, 09:18

За минувшие сутки системы ПВО уничтожили ракету HIMARS и 740 беспилотников ВСУ

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Российские средства ПВО за сутки сбили 4 управляемые авиабомбы, один реактивный снаряд HIMARS (американская система залпового огня) и 740 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 740 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.

Всего с начала спецоперации уничтожены: 671 самолёт, 284 вертолёта, 141 139 беспилотников, 658 зенитных ракетных комплексов, 29 146 танков и другой бронированной техники, 1 712 реактивных систем залпового огня, 34 729 орудий и миномётов, 60 680 единиц специальной военной автомобильной техники.

ПВО отбила атаку пятого БПЛА на Москву
Напомним, за ночь силы ПВО сбили 334 украинских беспилотника над 16 регионами России. Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили все дроны — они были самолётного типа. Атаки зафиксировали в 16 субъектах.

Наталья Афонина
