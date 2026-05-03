3 мая, 08:55

ПВО отбила атаку пятого БПЛА на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Система противовоздушной обороны Минобороны уничтожила ещё один беспилотник в Московском регионе. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, несте продолжают работать оперативные службы.

«Системой ПВО Минобороны уничтожен один беспилотник. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в «Максе».

Это уже пятый сбитый БПЛА на подлёте к Москвы с ночи. Собянин ранее сообщал о четырёх. А в ночь на 3 мая сбито 334 украинских дронов в 16 регионах РФ. 143 из них уничтожили над Брянской областью, ещё 60 — в Ленобласти. Там возник пожар в порту.

Андрей Бражников
