ПВО отбила атаку пятого БПЛА на Москву
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974
Система противовоздушной обороны Минобороны уничтожила ещё один беспилотник в Московском регионе. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, несте продолжают работать оперативные службы.
«Системой ПВО Минобороны уничтожен один беспилотник. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в «Максе».
Это уже пятый сбитый БПЛА на подлёте к Москвы с ночи. Собянин ранее сообщал о четырёх. А в ночь на 3 мая сбито 334 украинских дронов в 16 регионах РФ. 143 из них уничтожили над Брянской областью, ещё 60 — в Ленобласти. Там возник пожар в порту.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.