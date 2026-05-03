Более 60 дронов и пожар в порту: что произошло ночью в Ленобласти

В Приморске Ленинградской области возникло возгорание после атаки более 60 беспилотников, однако его последствия уже ликвидированы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Ключевой целью атаки стал морской торговый порт Приморск… последствия возгорания ликвидированы. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано», — заявил Дрозденко.

Ранее сообщалось, что ночью регион подвергся массированной атаке. Силами ПВО было сбито более 60 беспилотных летательных аппаратов. Глава региона поблагодарил военных за отражение атаки и защиту воздушного пространства.