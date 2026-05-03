Ленобласть пережила массированную атаку ВСУ, главной целью 60 дронов был порт

Ночью Ленинградская область отразила массированную атаку ВСУ. Было сбито более 60 вражеских беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своём телеграм-канале.

Целью Киева был морской торговый порт Приморск, где возникло возгорание, которое удалось быстро ликвидировать. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано, сообщил глава области.

«Благодарю наших военных за защиту Ленинградского неба», — заключил Дрозденко.

