3 мая, 06:02

Ленобласть пережила массированную атаку ВСУ, главной целью 60 дронов был порт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Ночью Ленинградская область отразила массированную атаку ВСУ. Было сбито более 60 вражеских беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своём телеграм-канале.

Целью Киева был морской торговый порт Приморск, где возникло возгорание, которое удалось быстро ликвидировать. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано, сообщил глава области.

«Благодарю наших военных за защиту Ленинградского неба», — заключил Дрозденко.

Жители Ленобласти сообщили о звуках беспилотников, летящих к Петербургу
Ранее Life.ru рассказывал, как при отступлении ВСУ заложили мину под многоэтажку, из-за чего погибли 11 мирных жителей. Очевидец рассказал, что выжившие сами пытались достать людей из-под завалов. Одному мужчине удалось спасти двоих человек, которых придавило обрушившейся стеной.

Владимир Озеров
