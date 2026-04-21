«Нас подорвали»: ВСУ убили 11 мирных жителей, заложив мину под многоэтажку при отступлении

Украинские военнослужащие жестоко отомстили мирным жителям в городе Родинское на Красноармейском направлении в ДНР. Отступая, боевики подорвали при помоши противотанковой мины жилой многоквартирный дом. Под завалами погибли как минимум 11 человек. Об этом рассказали РИА «Новости» беженцы Светлана и Александр Трасиух.

«Нас подорвали. Это военные украинцы подорвали. Там уже мина стояла противотанковая, возле магазина в Родинском, 11 человек накрыло плитами, два этажа упало», — поделились они.

Александр признался, что выжившие пытались своими силами вытащить из-под обломков жильцов дома. Мужчина смог спасти двух человек, которых придавило обрушившейся стеной.

Напомним, 27 декабря 2025 года командующий группировкой войск «Центр» Валерий Солодчук объявил об освобождении города Родинское в ДНР. По его словам, населённый пункт был взят под контроль 9-й мотострелковой бригадой севернее Красноармейско-Димитровской агломерации.