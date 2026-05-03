Уже четвёртый: ПВО сбила ещё один дрон у Москвы
Силы противовоздушной обороны уничтожили ещё один беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Это уже четвёртый сбитый дрон с ночи.
«Уничтожен ещё один БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.
ПВО в ночь на 3 мая отбила налёт 334 украинских дронов на 16 регионов РФ. 143 из них уничтожили над Брянской областью, ещё 60 — в Ленобласти. Там возник пожар в порту. А Собянин менее получаса назад сообщил об уничтожении уже трёх БПЛА на подлёте к Москве.
