Во Внуково ввели ограничения на фоне атаки БПЛА
Обложка © Life.ru
В московском аэропорту Внуково введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов… Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.
ПВО в ночь на 3 мая отбила налёт 334 украинских дронов на 16 регионов России. 143 из них уничтожили над Брянской областью. Также силами ПВО было сбито более 60 беспилотных летательных аппаратов в Ленобласти. Там возник пожар в порту. А Собянин сообщил об уничтожении трёх БПЛА на подлёте к Москве.
