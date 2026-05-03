Более 40 рейсов задержали в аэропорту Пулково

В Санкт-Петербурге более сорока рейсов были задержаны на период от двух часов в аэропорту Пулково. Такой информацией делится пресс-служба воздушной гавани. Пассажиров просят отслеживать статус рейса по онлайн-табло.

«Расписание в аэропорту Пулково может корректироваться. На текущий момент — более 2 часов задержано более 40 рейсов. Однако команды аэропорта и авиакомпаний делают все возможное для выполнения запланированного полётного плана», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что утром 3 мая в аэропорту Пулково сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Меры вводились в целях обеспечения безопасности полётов.