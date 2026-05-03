Собянин сообщил об уничтожении третьего БПЛА на подлёте к Москве

Силы противовоздушной обороны уничтожили ещё один, третий по счёту, беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. На месте работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — заявил он.