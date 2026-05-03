Собянин сообщил об уничтожении третьего БПЛА на подлёте к Москве
Обложка © ChatGPT / Life.ru
Силы противовоздушной обороны уничтожили ещё один, третий по счёту, беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. На месте работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — заявил он.
ПВО в ночь на 3 мая отбила налёт 334 украинских дронов на 16 регионов России. 143 из них уничтожили над Брянской областью. Также силами ПВО было сбито более 60 беспилотных летательных аппаратов в Ленобласти. Там возник пожар в порту.
